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Kaynak: AA

Kulübün açıklamasına göre Çorum temsilcisi, Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovan Liberec ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki Mahmic ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, Mahmic'in 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kaydettiği 2 golle Bosna Hersek'in turnuvadaki en skorer futbolcusu olduğu belirtildi. Genç oyuncunun Almanya Bundesliga, İskoçya Premiership, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'dan bazı kulüplerin ilgisine rağmen kariyerini Çorum FK'de sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Avusturya'nın Wels kentinde doğan Mahmic'in futbola ülkesinde başladığı, daha sonra Lafnitz ve Slovan Liberec formaları giydiği kaydedildi. Kulüp, yeni transferine kırmızı-siyahlı formayla başarılar diledi.