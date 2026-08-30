BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre İstanbul Esenyurt’ta hayata geçirileceği duyurulan ve binlerce kişinin ev sahibi olma hayaliyle yatırım yaptığı Innovia projesinde sular durulmuyor.
“Yüzyılın vurgunu” denmişti: 4 bin mağdurlu dev projede Savcılık kararı açıklandı
Esenyurt'taki Innovia 4 projesinden maket üzerinden ev alan 4 bin kişinin Yeşil GYO yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararı verdi. Binlerce yurttaşın mağdur olduğu süreçte savcılık, daha önceki kararı gerekçe göstererek dava açmadı.Kaynak: Haber Merkezi
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) bünyesindeki üst düzey yöneticiler hakkında yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir kez daha "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmetti.
Şirket, toplamda 6 bin 500 konuttan oluşacağı belirtilen Innovia projesindeki gayrimenkullerin satışını 2010 ve 2011 senelerinde maket üzerinden gerçekleştirdi.
O dönemin Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da garantör olarak yer aldığı projede evlerin 2013 yılında hak sahiplerine teslim edileceği taahhüt edilmişti.
Ancak aradan geçen 13 yıla rağmen inşaat tamamlanmadı ve konutlar alıcılara verilmedi.
Konut sahibi olmak amacıyla tüm birikimlerini aktaran yaklaşık 4 bin alıcı, süreç içerisinde mağdur olarak adli makamlara başvurdu.
Yeşil GYO'nun o süreçte mağdurlardan 300 milyon doları aşkın bir meblağ topladığı aktarıldı.
Şirketin ayrıca kamu bankası olan Halkbank’tan da 600 milyon TL tutarında kredi sağlamasına karşın yapıları bitirmediği ve teslimatları yapmadığı kaydedildi.
Ev alma vaadiyle birikimlerini kaybeden vatandaşlar, savcılığa sundukları dilekçelerde şirket yöneticilerinin yargılanmasını talep etti.
Suç duyurusunda; Adnan Başkır, Cengiz Dilli, Günay Yavaş, Işık Gökkaya, Kamil Engin Yeşil, Kurtuluş Akyüz, Namık Bahri Uğraş ve Uğurcan Giray’ın "şirket yöneticisi sıfatıyla ticari faaliyetler esnasında nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma" suçlarından hâkim karşısına çıkarılması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ağustos 2026 tarihinde verdiği kararla soruşturma sürecini sonlandırdı.
Kararın gerekçesinde, aynı iddialarla ilgili daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş olan takipsizlik kararı hatırlatıldı. Karar metninde şu değerlendirmeye yer verildi:
“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; müştekilerin şikâyetine konu Innovia-4 projesi üzerinden şüphelilere isnat edilen nitelikli dolandırıcılık iddiaları yönünden önceki takipsizlik kararı kalkmadığı sürece yeniden kamu davası açma imkanı bulunmadığından yukarıda isimleri belirtilen şüpheliler ve suçlar yönünden Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir.”
İhale ve kamu arazisi devirleri üzerinden büyüyen çok sayıda yüklenici firmanın, Türkiye genelinde başlattığı büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin önemli bir kısmı yarım kaldı.
Sektör genelinde bitirilemeyen projeler nedeniyle en az 100 bin kişinin mağduriyet yaşadığı tahmin ediliyor. Ev sahibi olma ümidiyle bir birikimini kaybeden yurttaşların yaşadığı bu tablonun toplamda 2 milyar dolarlık bir finansal büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor.