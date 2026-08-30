“Yüzyılın vurgunu” denmişti: 4 bin mağdurlu dev projede Savcılık kararı açıklandı

Sektör genelinde bitirilemeyen projeler nedeniyle en az 100 bin kişinin mağduriyet yaşadığı tahmin ediliyor. Ev sahibi olma ümidiyle bir birikimini kaybeden yurttaşların yaşadığı bu tablonun toplamda 2 milyar dolarlık bir finansal büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor.