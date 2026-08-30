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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen "fuhuş" ve "para aklama" soruşturması kapsamında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Enginyurt'un yakın bir zaman önce oğlu Alptürk Enginyurt da 'Halk sağlığını bozma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltına alınmış ve sonra serbest bırakılmıştı.

CEMAL ENGİNYURT’TAN CEVAP: 10 AYDIR DANIŞMANIM, BİLGİM YOK

Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’yla ilgili iddiaları yayınlamamın ardından Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

Cemal Enginyurt iddialara dair şu ifadeleri kullandı:

“Cem Tekinoğlu yaklaşık 10 aydır benim danışmanım. Önceden ne yaptığını bilmiyorum. Kadrosu Munzur Üniversitesi’nde. Hesabındaki para hareketleriyle ilgili bilgim yok. Oğluma 500 bin TL borç verdi. Ayın 1’inde bu parayı kendisine ödeyeceğim”

NE OLMUŞTU?

MASAK raporunda siyasi bağlantısı bakımından dosyanın dikkat çeken para hareketlerinden biri 7 Ağustos 2026 tarihinde oldu. Cem Tekinoğlu, Alptürk Enginyurt’a 500 bin TL gönderdi ve açıklama bölümüne: “BORÇ OLARAK VERİLEN” olarak yazdığı raporda yer almıştı.

Ankara’daki bir spor merkezi üzerinden yasaklı maddelerin kayıt dışı satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt 18 Ağustos'ta Kadıköy’de bir otelde gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alptürk Enginyurt, imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbir uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen "fuhuş" ve "para aklama" soruşturması kapsamında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.