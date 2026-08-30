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Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. KKTC Başbakanı Ünal Üsttel, yürütülen yoğun kurtarma çalışmaları sonucunda 237 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin kurtarılmayı beklediğini açıkladı.

Ancak Girne’deki gemi faciasına dair görgü tanıkların şoke eden iddiaları dikkat çekti.

‘GEMİ GÖREVLİSİ GERİ DÖNMEDİ, BİLGİ VERMEDİ’

Gemiden kurtulan vatandaşlar Kıbrıs’daki gazetecilerin mikrofonuna konuştu. Görgü tanıkları gemi görevlisine "geri dönün" dediklerini ancak görevlinin "dönmediğini" öne sürdü.

Tanıkların ifadeleri şu şekilde;

“Gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırdık. Geldi, baktı, gemi su alıyor. 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz.' dedi. Sonra su almaya devam etti kaptanı çağırdık, kaptan ‘Hiç sıkıntı olmaz' dedi.

Daha da hızlı gitti sonra gemi su almaya, koltuklar dönmeye başladı. Ön taraf patlayınca da acilen dediler ki 'Hemen çıkıyoruz.' Kendileri koşarak, hemen kaçtılar, çıktılar, insanları içeride kaldılar.

O bileti kesen görevli ilk başta kendi arkaya kaçıyor, sonra millete diyor ki 'Kaçın, biraz sonra batacak.'

Camlar patlayınca olan oldu zaten, çocuklar, yaşlı kadınlar koltukların altına sıkışmıştı. Kimsenin canı, değeri yok. Kimseye bilgi verilmedi.

Can yelekleri yetersizdi, can yeleği bulanlar yelekle, bulamayanlar öylece atladı"

NE OLMUŞTU

KKTC’nin Girne açıklarında bir yolcu gemisi battı. Gemide 267 kişinin bulunduğu belirtilirken, 237 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği en son açıklandı.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisinde yaşandı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri geldi. Arama çalışmaları devam ediyor.