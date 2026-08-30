Tarım Kredi'den peş peşe zam: Arpa, mısır ve karma yeme yeni fiyat

Gürer, "Tarım Kredi Marketler, kamuoyuna üretici ile tüketici arasında köprü olacak, uygun fiyatlı ürün sunacak bir model olarak iktidar anlatıldı ve bu marketler uygun fiyatlı olarak anlatıldı. Marketlere önce yapısal değişime gidildi. İşlevinde tabelasına ne gerek varsa milyonlar harcandı ve tabela için dahi önemli sarf yaratıldı. Neden ve niçin bu aşırı masraflara kapı açıldı. Bu kararları kimler verdi? Bugün geldiğimiz noktada milyarlarca liralık zarar, kapanan şubeler ve işini kaybeden binlerce çalışan var. Bu tablonun hesabı sorulmalıdır" diyerek zararın nedeninin şeffaf şekilde açıklanması çağrısında bulunmuştu.