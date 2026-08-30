Tarımdan Haber’in verdiği rakamlara göre hayvan yetiştiricilerinin en büyük giderini oluşturan yem fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.
Tarım Kredi'den peş peşe zam: Arpa, mısır ve karma yeme yeni fiyat
Hayvancılık sektöründeki girdi maliyetlerinin başında gelen karma yem çeşitlerinin fiyatları yükseldi. Tarım Kredi'nin güncel listesine göre yemlere çuval başına 33 TL zam yapılırken, arpa ve mısır fiyatlarında da kayda değer artışlar yaşandı.Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan son tarifeyle birlikte besi, süt, buzağı ve küçükbaş gruplarında yer alan tüm karma yemlerin çuval bedeli 33 TL artırıldı.
Fiyat güncellenmesiyle birlikte ürünlerin yeni satış bedelleri şu şekilde şekillendi:
Süt ekstra yemi 977 TL'den 1.010 TL'ye
Süt 21 yemi 942 TL'den 975 TL'ye
Bitirme yemi 862 TL'den 895 TL'ye
Geliştirme yemi 856 TL'den 889 TL'ye
Düve yemi 884 TL'den 917 TL'ye
Tahıl Mix 865 TL'den 898 TL'ye yükseldi.
Artıştan genç ve küçükbaş hayvan yemleri de payını aldı.
Buzağı büyütme yemi 891 TL'den 924 TL'ye
Buzağı başlangıç yemi 905 TL'den 938 TL'ye
Kuzu büyütme yemi 905 TL'den 938 TL'ye
Toklu yemi 939 TL'den 972 TL'ye çıktı.
Karma yem gruptaki ortalama yükseliş yüzde 3,4 ile yüzde 3,9 arasında kalırken, hammadde tarafında daha yüksek oranlı zamlar görüldü.
Ton bazında 50'şer TL artış yapılan ürünlerden arpanın fiyatı 650 TL'den 700 TL'ye (yüzde 7,69 artış), mısırın fiyatı ise 720 TL'den 770 TL'ye (yüzde 6,94 artış) çıktı.
Yem giderlerinin toplam üretim bütçesi içerisindeki yüksek payı nedeniyle, son fiyat düzenlemesinin besici ve süt üreticilerinin maliyet tablosuna doğrudan etki etmesi bekleniyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Marketleri'nin 2026 yılının ilk yarısında 1 milyar 91 milyon liranın üzerinde zarar açıkladığını söylemişti.
30 şubenin kapatıldığını ve son bir yılda bin 808 çalışanın işten çıkarıldığını ancak konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerine yanıt alamadığını ifade etti.
Gürer, "Tarım Kredi Marketler, kamuoyuna üretici ile tüketici arasında köprü olacak, uygun fiyatlı ürün sunacak bir model olarak iktidar anlatıldı ve bu marketler uygun fiyatlı olarak anlatıldı. Marketlere önce yapısal değişime gidildi. İşlevinde tabelasına ne gerek varsa milyonlar harcandı ve tabela için dahi önemli sarf yaratıldı. Neden ve niçin bu aşırı masraflara kapı açıldı. Bu kararları kimler verdi? Bugün geldiğimiz noktada milyarlarca liralık zarar, kapanan şubeler ve işini kaybeden binlerce çalışan var. Bu tablonun hesabı sorulmalıdır" diyerek zararın nedeninin şeffaf şekilde açıklanması çağrısında bulunmuştu.