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Kaynak: AA

Olay, Seydişehir ilçesine bağlı Saadetler Mahallesi 153694 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evinin önündeki arazide kuru otları temizleyen T.M.’ye, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşusu H.Y. tarafından silahla ateş edildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan T.M. için çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.M., burada yapılan müdahalenin ardından tedavisi için Konya kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeden kaçtığı belirtilen şüpheli H.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.