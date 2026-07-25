Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek?

AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek?

AKOM, İstanbul'da 3 gündür yağan şiddetli yağışların ne zaman biteceğini duyurdu. 5 günlük hava tahmin raporuna göre yağmur yarın da devam edecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakent için kuvvetli sağanak uyarısını tekrarladı ve yağmurun biteceği günü açıkladı.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 2

AKOM'un uyarısına göre bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak etkisini sürdürecek.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 3

AKOM'dan yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, pazar günü sabah saatleri itibarıyla bölgeyi terk edecek.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 4

25 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden 30-33 dereceye çıkacak.

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 5

İşte AKOM'un 5 günlük hava durumu raporu:

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 6

26 Temmuz Pazar: Sabah saatleri itibarıyla yağmur etkisini azaltacak, öğlen tamamen terk edecek. Sıcaklık 19-28 derece

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 7

27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 22-32 derece

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 8

28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 23-33 derece

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 9

29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 22-30 derece

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 10

30 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 21-29 derece

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AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek? - Resim: 11

31 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 21-30 derece

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