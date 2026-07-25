İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, megakent için kuvvetli sağanak uyarısını tekrarladı ve yağmurun biteceği günü açıkladı.
AKOM saat verdi: Gök gürültülü sağanak ne zaman bitecek?
AKOM, İstanbul'da 3 gündür yağan şiddetli yağışların ne zaman biteceğini duyurdu. 5 günlük hava tahmin raporuna göre yağmur yarın da devam edecek.Yunus Arıkan
AKOM'un uyarısına göre bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak etkisini sürdürecek.
AKOM'dan yapılan duyuruya göre İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, pazar günü sabah saatleri itibarıyla bölgeyi terk edecek.
25 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden 30-33 dereceye çıkacak.
İşte AKOM'un 5 günlük hava durumu raporu:
26 Temmuz Pazar: Sabah saatleri itibarıyla yağmur etkisini azaltacak, öğlen tamamen terk edecek. Sıcaklık 19-28 derece
27 Temmuz Pazartesi: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 22-32 derece
28 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 23-33 derece
29 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 22-30 derece
30 Temmuz Perşembe: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 21-29 derece
31 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık 21-30 derece