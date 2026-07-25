Tapudaki belge hatasını yapanlar dikkat: Maliye radarına takılmadan Varlık Barışı’nı kaçırmayın

Kanunun sağladığı korumaya değinen Araç, şu hususları kaydetti:

''İlgili kanun maddesinin 8. fıkrası uyarınca: ''Bildirilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz.'' Bunun anlamı şudur: Tapudaki eksik beyandan dolayı adınıza bir inceleme başlasa dahi, elden aldığınız ve Varlık Barışı ile sisteme soktuğunuz tutarı gerekçe göstererek yasal koruma elde edersiniz. Bulunan matrah farkı, bildirdiğiniz varlık tutarına eşit veya daha az ise adınıza hiçbir vergi cezası kesilemez.''