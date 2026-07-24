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Kaynak: İHA

Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu çocuk yaştaki T.H. ve M.A. ile B.D. yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kullandığı pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınan zanlı O.K., işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

O.K. çıkarıldığı Sulh ceza Hakimliğince kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.