Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 4,20 TL artarken, zam 25 Temmuz itibarıyla pompaya yansıdı. Bazı illerde motorin fiyatı 80 TL sınırına dayandı.

Kaynak: Diğer
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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 1

Araç sahiplerinin gözü kulağı bir kez daha akaryakıt pompalarındaki son dakika gelişmelerine çevrildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar yurt içi piyasayı vurdu. Haftalık benzin artışının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelaları sil baştan güncellendi.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 2

25 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubuna litrelik bazda tam 4,20 TL fiyat artışı yansıtıldı. Benzine hafta içinde yapılan 1,23 TL’lik zammın ardından gelen bu yeni dev artış, sürücülerin bütçesini zora soktu. Şu an için benzinde yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 3

Motorinin Litresi Bazı İllerde 81 TL'yi Aştı
Gelen dev zammın ardından motorin fiyatları büyükşehirlerde ve Doğu illerinde tarihi seviyelere tırmandı. Gece yarısı güncellemesiyle motorin litresinin fiyatı İstanbul'da 78,52 TL’ye, Ankara'da 79,63 TL’ye, İzmir'de 79,90 TL’ye yükselirken; taşıma maliyetlerinin eklendiği Doğu illerinde ise 81,32 TL’ye kadar ulaştı.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 4

İstanbul'da 25 Temmuz Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul’da her iki yakada da fiyatlar değişti.

Avrupa Yakası: Benzin 67,05 TL, Motorin 78,52 TL, LPG 31,19 TL.

Anadolu Yakası: Benzin 66,90 TL, Motorin 78,37 TL, LPG 30,59 TL seviyesinden satılıyor.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 5

Başkent Ankara'da Pompa Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Zammın ardından başkent Ankara’da da akaryakıt rakamları güncellendi. Ankara'da benzinin litre fiyatı 68,01 TL'ye çıkarken, zamlanan motorinin litresi 79,63 TL'den depolara dolmaya başladı. Otogaz (LPG) fiyatı ise 31,29 TL olarak tabelaya yansıdı.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 6

İzmir'de Son Durum: Motorin 80 TL Sınırında!
İzmir’de de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yaklaştı. Son güncellemeyle birlikte İzmir’de benzinin litresi 68,29 TL, motorinin litresi 79,90 TL ve LPG’nin litresi ise 31,19 TL oldu. Sürücüler, küresel petrol fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı - Resim: 7
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