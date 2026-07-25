Araç sahiplerinin gözü kulağı bir kez daha akaryakıt pompalarındaki son dakika gelişmelerine çevrildi. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar yurt içi piyasayı vurdu. Haftalık benzin artışının ardından gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelaları sil baştan güncellendi.
Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 4,20 TL artarken, zam 25 Temmuz itibarıyla pompaya yansıdı. Bazı illerde motorin fiyatı 80 TL sınırına dayandı.Kaynak: Diğer
25 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubuna litrelik bazda tam 4,20 TL fiyat artışı yansıtıldı. Benzine hafta içinde yapılan 1,23 TL’lik zammın ardından gelen bu yeni dev artış, sürücülerin bütçesini zora soktu. Şu an için benzinde yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.
Motorinin Litresi Bazı İllerde 81 TL'yi Aştı
Gelen dev zammın ardından motorin fiyatları büyükşehirlerde ve Doğu illerinde tarihi seviyelere tırmandı. Gece yarısı güncellemesiyle motorin litresinin fiyatı İstanbul'da 78,52 TL’ye, Ankara'da 79,63 TL’ye, İzmir'de 79,90 TL’ye yükselirken; taşıma maliyetlerinin eklendiği Doğu illerinde ise 81,32 TL’ye kadar ulaştı.
İstanbul'da 25 Temmuz Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul’da her iki yakada da fiyatlar değişti.
Avrupa Yakası: Benzin 67,05 TL, Motorin 78,52 TL, LPG 31,19 TL.
Anadolu Yakası: Benzin 66,90 TL, Motorin 78,37 TL, LPG 30,59 TL seviyesinden satılıyor.
Başkent Ankara'da Pompa Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Zammın ardından başkent Ankara’da da akaryakıt rakamları güncellendi. Ankara'da benzinin litre fiyatı 68,01 TL'ye çıkarken, zamlanan motorinin litresi 79,63 TL'den depolara dolmaya başladı. Otogaz (LPG) fiyatı ise 31,29 TL olarak tabelaya yansıdı.
İzmir'de Son Durum: Motorin 80 TL Sınırında!
İzmir’de de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yaklaştı. Son güncellemeyle birlikte İzmir’de benzinin litresi 68,29 TL, motorinin litresi 79,90 TL ve LPG’nin litresi ise 31,19 TL oldu. Sürücüler, küresel petrol fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.