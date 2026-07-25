Motorine dev zam: Yeni fiyatlar pompaya yansıdı

25 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubuna litrelik bazda tam 4,20 TL fiyat artışı yansıtıldı. Benzine hafta içinde yapılan 1,23 TL’lik zammın ardından gelen bu yeni dev artış, sürücülerin bütçesini zora soktu. Şu an için benzinde yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.