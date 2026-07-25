2027 yılı için altın açıklaması: ABD’li WisdomTree rakam verdi

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarının 2026 yılı Haziran sonundaki seviyelerine kıyasla ons başına yaklaşık 500 dolarlık bir artış yaşanması öngörülüyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda gram altında da fiyatın 7 bin TL senaryosuna götürüyor. Analistler ayrıca, ABD’nin bütçe ve cari açık gibi yapısal problemlerinin uzun vadede dolar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve bu durumun altını destekleyen en önemli zemin olacağını ifade ediyor.

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