2026 yılının ilk yarısında yatırımcısına hareketli günler yaşatan altın piyasası, 29 Ocak'ta test ettiği 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvesinin ardından sert bir düşüş trendine girdi. Piyasalarda tedirginlik yaratan bu geri çekilme, finans kuruluşu WisdomTree analistlerine göre yapısal bir boğa piyasasının sonu değil; aksine aşırı değerlemelerin temizlendiği "sağlıklı bir sıfırlama" süreci olarak yorumladı.
2027 yılı için altın açıklaması: ABD’li WisdomTree rakam verdi
ABD’li dev finans kuruluşu WisdomTree altın fiyatlarının 2027 yılında geleceği fiyatı açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Hazırlanan son rapora göre, 2025-2026 rallisinde oluşan olağanüstü primler büyük ölçüde eridi ve altın fiyatları nihayet spekülatif seviyelerden uzaklaşarak makroekonomik temellere geri döndü.
WisdomTree analistleri, piyasadaki bu sert düzeltmenin arkasında yatan üç temel gelişmeyi şöyle sıralıyor:
Kevin Warsh’un ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterilmesi, kurumun para politikası bağımsızlığına yönelik endişeleri giderdi. Bu durum, fiyatlara daha önce eklenen risk priminin hızla azalmasına yol açtı.
İran ile yaşanan çatışma ortamı, alışılagelmiş "güvenli liman" etkisini yaratmak yerine piyasalarda acil nakit ihtiyacını tetikledi. Yatırımcılar, likidite yaratmak amacıyla ellerindeki altını satma yoluna gitti.
Çin ve Hindistan merkezli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin hız kesmesi ve Tether gibi büyük kurumsal alıcıların altın rezervi biriktirme hızlarını düşürmesi, fiyattaki köpüğün sönmesini hızlandırdı.
Raporda öne çıkan en önemli bulgulardan biri, altının piyasa fiyatı ile adil değeri arasındaki geniş uçurumun kapanmış olması. Altın artık spekülatif taleplerle değil, enflasyon ve faiz gibi geleneksel makro değişkenlerle hareket ediyor.
Teknik analiz tarafında ise altının, yüzde 38,2'lik Fibonacci düzeltme seviyesinin altına sarkmasına rağmen bu bölgede güçlü bir taban oluşturma çabasında olduğu vurgulanıyor.
Makroekonomik koşullardaki olası bir iyileşmenin, yatırımcı iştahını yeniden kabartarak altına ivme kazandırması bekleniyor.
WisdomTree, altının gelecekteki rotasını çizerken enflasyon, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksini (DXY) merkeze alıyor. Kurumun 2027 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentileri ve fiyat hedefleri belli oldu. Ons altın hedefi 4 bin 563 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, altın fiyatlarının 2026 yılı Haziran sonundaki seviyelerine kıyasla ons başına yaklaşık 500 dolarlık bir artış yaşanması öngörülüyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda gram altında da fiyatın 7 bin TL senaryosuna götürüyor. Analistler ayrıca, ABD’nin bütçe ve cari açık gibi yapısal problemlerinin uzun vadede dolar üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve bu durumun altını destekleyen en önemli zemin olacağını ifade ediyor.
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