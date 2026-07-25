Kadıköy’de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı
Kadıköy Rıhtım’da iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa dövüşen kadınlar birbirlerini tekmeledi. Kavgaya gören erkekler araya girsede başarılı olamadıKaynak: DHA
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Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar.
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Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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