Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı

Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı

Kadıköy Rıhtım’da iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa dövüşen kadınlar birbirlerini tekmeledi. Kavgaya gören erkekler araya girsede başarılı olamadı

Kaynak: DHA
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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 1

Kadıköy’de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı. O anları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 2
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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 3

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı. Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar.

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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 4

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 5
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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 6
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Kadınlar saç saça baş başa kavga etti: Kadıköy Rıhtım’da tansiyon yükseldi. Erkekler ayıramadı - Resim: 7
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