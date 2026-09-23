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Kaynak: AA / DHA / İHA

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Gıda Kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen şartları incelendi.

SON KULLANMA TARİHLERİ KONTROL EDİLDİ

Denetimlerde ürün ve malzemelerin muhafaza şartları ile satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ayrıca satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da ekipler tarafından incelendi.

İşletme sahipleri ve çalışanlara ise yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

VATANDAŞLARA ALO 174 HATIRLATMASI

Yetkililer, vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptıkları işletmelerde karşılaştıkları gıda kaynaklı sorunları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına bildirebileceğini hatırlattı.