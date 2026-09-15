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Kaynak: İHA

Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde arıcıların ayılarla mücadelesi sürüyor. Arılıklara giren ayılar, arı kovanlarını parçalayarak üreticilere zarar veriyor.

Arıcılık yapan Hüseyin Dumru’nun arılığı da son dönemde ayıların saldırısına uğradı. Kovanlarını kontrol etmek üzere arılığına giden Dumru, ayıların neden olduğu tahribatı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kovan ve petekleri inceleyen Dumru, yaşananları, “Yine gelmiş ayı oğlu ayı. İnşallah ana duruyordur.” sözleriyle anlattı.

Alınan güvenlik önlemlerine rağmen arı kovanlarına zarar veren ayılar, bölgedeki arıcılar açısından sorun oluşturmaya devam ediyor.