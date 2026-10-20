Konya'da bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı.Konya'da akılalmaz 'Kepçeli' soygun: Saniyeler içinde söküp götürdüler - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

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Konya'da akılalmaz 'Kepçeli' soygun: Saniyeler içinde söküp götürdüler - Resim : 3

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da akılalmaz 'Kepçeli' soygun: Saniyeler içinde söküp götürdüler - Resim : 4