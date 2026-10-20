Antalya Zeytinpark’taki 1200 yıllık ağaç: Ziyaretçiler şans için tek bir zeytin istiyor

Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, iki ağacın meyvelerine, yaşları ve manevi değerleri dolayısıyla ilgi gösterildiğini söyledi. Çarkçıgil, "1200 ve 800 yıllık ağaçların meyvesi için çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var. Tabii 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesi ve zeytinyağı manevi olarak bile değerli" diye konuştu.