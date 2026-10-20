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Kaynak: İHA

CHP'li Milas Belediyesi'ne rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince sabaha karşı operasyon gerçekleştirildi.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da yer aldığı 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Belediye binasında yapılan aramalar sebebiyle girişler durdurulduğu aktarıldı. Polis ekipleri tarafınca belediye binasında düzenlenen denetimlerde, belediye binası çevresnde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı kameralara yansıdı. İçeride bazı birimlerce arama gerçekleştirildiği belirtildi.