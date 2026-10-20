Sermaye piyasalarını sarsan fon tartışmalarının gölgesinde ekonomi yönetiminde yeni gelişmeler yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü istifa ederken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sundu.

“TÜM KURUL ÜYELERİYLE İSTİFA ETMELİLER”

İstifalara dair DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin YENİÇAĞ’a değerlendirmelerde bulundu. İki istifaya dair İdris Şahin, “Bunların her ikisi de asla ve asla asrın dolandırıcıları diye tabir ettiğimiz fon dolandırıcılarının üzerindeki örtüyü kaldırmaya yetebilecek istifalar değil. Bunlar zamana yayarak, meseleyi unutturmak istiyorlar” yorumunda bulundu.

Yapılması gerekenlere dair Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden itibaren hem İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın tüm yönetiminin hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun tüm kurul üyelerinin istifa etmesi idi. Ancak bunu gerçekleştirmediler. Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmadan artık şu aşamadan sonra ne yargının ne de Cumhurbaşkanlığı'nın görevden almalarıyla bu mesele, açıklığa kavuşturulamaz.”

“GERÇEK FAİLLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYORLAR”

TBMM gündeminde olan fon yasasına dair Şahin, düzenlemelerin hiçbirinin çözüm için atılmadığının altını çizerken, “Sadece kanunen kafalarında oluşturdukları bu tasfiye sürecini yasal hale getirmek. Oysa bunun sadece yasal mevzuat eksikliği değil, idari yönden bir irade eksikliği var. Yürütmede bir irade eksikliği var. Hesaplaşmak istemiyor, suçluların gerçek anlamda ortaya çıkmasını da arzu etmiyor” dedi.

Şahin, açıklamalarını “Bugünkü mevcut yargı sistemiyle ve yürütmede Sayın Erdoğan'ın bunu zamana yayarak çözmeye yönelik iradesi devam ettiği müddetçe de bu fon vurgununun gerçek failleri ortaya çıkamaz. Gerçek failler ortaya çıkartılıp hakkıyla bunlardan bu haksızlıklar temin edilmeden, çatır çatır tahsil edilmeden de millet vicdanında bu iş aklanmaz. Kaybeden yine millet oluyor, 86 milyon olarak hep birlikte kaybediyoruz. Bunun faturası çok büyük; hem borsaya yansıyor hem de Türkiye ekonomisinin tamamına yansıyor” sözleriyle tamamladı.