Merkez Hakem Kurulunda boşalan görevler için yapılan değerlendirmelerin ardından yeni atamalar gerçekleştirildi. Elit Hakem Direktörlüğü görevini yürüten Anthony Taylor, MHK'nin yeni başkanı olarak görevlendirildi.

MHK'nın yeni başkanı Anthony Taylor oldu - Resim : 1

Kurulun yeni üyeleri ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevini sürdüren Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek oldu.

MHK'nın yeni başkanı Anthony Taylor oldu - Resim : 2

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

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