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Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Hakem Kurulunda boşalan görevler için yapılan değerlendirmelerin ardından yeni atamalar gerçekleştirildi. Elit Hakem Direktörlüğü görevini yürüten Anthony Taylor, MHK'nin yeni başkanı olarak görevlendirildi.

Kurulun yeni üyeleri ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevini sürdüren Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek oldu.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."