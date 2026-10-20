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Kaynak: DHA

Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibinin telefon tamiri için dükkanın arka bölümünde olduğu sırada caddeden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti.

Geri dönerek çevresini kontrol eden şüpheli, dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından uzaklaştı. Telefon tamiri yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri sahibi, olay anında hırsızlığı fark edemedi.

Bir süre sonra telefonların çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce iş yerinin önünden geçtiği, ardından geri dönerek içeri girdiği ve tezgahtaki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.