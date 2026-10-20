Soğanlı Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibinin telefon tamiri için dükkanın arka bölümünde olduğu sırada caddeden geçen bir kişi, içeride kimsenin olmadığını fark etti.

Esnafın dalgınlığından faydalandı: Fırsatçı hırsız iki telefonu çaldı - Resim : 1

Geri dönerek çevresini kontrol eden şüpheli, dükkana girdi. Tezgahta bulunan 2 cep telefonunu alan şüpheli, ardından uzaklaştı. Telefon tamiri yaptığı sırada içerideki ekrandan güvenlik kameralarını kontrol eden iş yeri sahibi, olay anında hırsızlığı fark edemedi.

Esnafın dalgınlığından faydalandı: Fırsatçı hırsız iki telefonu çaldı - Resim : 2

Bir süre sonra telefonların çalındığını anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şikayetçi oldu.

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Esnafın dalgınlığından faydalandı: Fırsatçı hırsız iki telefonu çaldı - Resim : 4

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce iş yerinin önünden geçtiği, ardından geri dönerek içeri girdiği ve tezgahtaki telefonları alarak uzaklaştığı görülüyor.