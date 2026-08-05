Selendi- Kula kara yolu Kınık Rampası mevkiinde, saat 13.30;’da meydana gelen olayda, Hasan Köroğlu, Selendi'den Kula yönüne giderken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini Kınık Rampası'nı geçtikten sonra kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: Sürücü can verdi - Resim : 1

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Kontrolden çıkan otomobil karşı seride geçerek, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kula'da perdecilik yapan Hasan Köroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.