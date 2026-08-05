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Kaynak: DHA

Selendi- Kula kara yolu Kınık Rampası mevkiinde, saat 13.30;’da meydana gelen olayda, Hasan Köroğlu, Selendi'den Kula yönüne giderken kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini Kınık Rampası'nı geçtikten sonra kaybetti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Kontrolden çıkan otomobil karşı seride geçerek, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kula'da perdecilik yapan Hasan Köroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.