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Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi yolunda ilk engelini aşan temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk ediyor. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Chobani Stadyumu'nda saat 21:00'da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GREENWOOD VE KANTE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Gornik Zabrze maçından farklı olarak Mason Greenwood ile N'Golo Kante'ye ilk 11'de şans verdi.

Böylelikle kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen İngiliz yıldız Greenwood ilk kez sarı lacivertli formayla bir maça 11'de başlayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Oosterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouizi, Kante, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Greenwood, Talisca

Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Wlodarczyk, Jatta.