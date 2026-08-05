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Kaynak: AA

İlkadım ilçesi Derecik mevkisinde üç aracın karıştığı bir kaza yaşandı. Seyir halindeki kereste yüklü tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çarpışmanın etkisiyle tırda bulunan kerestelerin bir bölümü kara yoluna savruldu. Yola dağılan malzemeler yüzünden Samsun-Ankara güzergahında araç trafiği kesintiye uğradı. Olay yerine gelen ekiplerin tırı ve yola dökülen keresteleri bölgeden kaldırmasının ardından kara yolundaki ulaşım tekrardan normal seyrine döndü.