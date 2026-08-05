Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026)

Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026)

Piyasalarda altın fırtınası esiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gevşeme küresel altın talebini zirveye taşıdı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 1

Zayıflayan ABD doları ve gerileyen ham petrol fiyatlarının sağladığı çift yönlü desteği arkasına alan altın piyasası, küresel borsalarda alıcılı seyrini koruyor. Yükseliş serisini üst üste 3. işlem gününe taşıyan spot ve gram altın tarafındaki değişimler şu şekilde kaydedildi:

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 2

Spot altın, yüzde 1,3 yükselerek ons başına 4.127,04 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artışla 4.184,40 dolardan işlem gördü.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 3

Gram Altın: İç piyasada yüzde 1,5 yükseliş kaydederek 6.324 TL seviyesine çıktı.

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.315,66 TL

Gram Altın Satış: 6.316,56 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.185,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.276,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.378,00 TL

Yarım Altın Satış: 20.559,00 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 39.561,63 TL

Tam Altın Satış: 40.351,49 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 8

ATA ALTIN

Ata Altın Alış: 40.797,93 TL

Ata Altın Satış: 41.836,82 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 9

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 5.677,87 TL

22 Ayar Bilezik Satış: 5.734,69 TL

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026) - Resim: 10

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