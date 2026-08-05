Zayıflayan ABD doları ve gerileyen ham petrol fiyatlarının sağladığı çift yönlü desteği arkasına alan altın piyasası, küresel borsalarda alıcılı seyrini koruyor. Yükseliş serisini üst üste 3. işlem gününe taşıyan spot ve gram altın tarafındaki değişimler şu şekilde kaydedildi:
Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (5 Ağustos 2026)
Piyasalarda altın fırtınası esiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gevşeme küresel altın talebini zirveye taşıdı.Cemile Kurel
Spot altın, yüzde 1,3 yükselerek ons başına 4.127,04 dolara çıktı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artışla 4.184,40 dolardan işlem gördü.
Gram Altın: İç piyasada yüzde 1,5 yükseliş kaydederek 6.324 TL seviyesine çıktı.
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.315,66 TL
Gram Altın Satış: 6.316,56 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.185,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.276,00 TL
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.378,00 TL
Yarım Altın Satış: 20.559,00 TL
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.561,63 TL
Tam Altın Satış: 40.351,49 TL
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 40.797,93 TL
Ata Altın Satış: 41.836,82 TL
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.677,87 TL
22 Ayar Bilezik Satış: 5.734,69 TL
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