Hindistan, Rusya tarafından sunulan beşinci nesil Su-57E savaş uçaklarının alımına ilişkin nihai tutumunu netleştirdi.
Rusya'nın dev savaş uçağı teklifi reddedildi: Bütçeyi tamamen kestiler
Hindistan, Rus yapımı beşinci nesil Su-57E savaş uçaklarını satın almama kararı aldı. Rusya'nın teknoloji transferi ve ortak üretim tekliflerini geri çeviren Yeni Delhi yönetimi, filosunu Su-30MKI modernizasyonu ve yerli beşinci nesil savaş uçağı projeleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.İbrahim Doğanoğlu
Defense Security Asia'nın Hindistan Savunma Bakanı Rajesh Kumar Singh'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre Yeni Delhi yönetimi, söz konusu modeller de dahil olmak üzere yeni Sukhoi uçaklarını tedarik etmeyi planlamıyor.
Savunma yetkilileri, Rus lisansıyla üretilen mevcut Su-30MKI filosunu modernize etme çalışmalarına odaklandıklarını ve bu programı ülke havacılık tarihinin en başarılı projelerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.
Moskova yönetimi, Hindistan pazarında Su-57 modelini öne çıkarmak adına Hindustan Aeronautics Limited bünyesinde yerel üretim ve teknoloji transferini içeren kapsamlı paketler sundu.
Aralık 2025'te Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleşen üst düzey görüşmede, 40 adede kadar uçağın ortak üretilmesi seçeneği de masaya yatırıldı; ancak bu öneriler kabul edilmedi.
Aşama kaydedilememesinin arkasında, Hindistan'ın 2018 yılında ayrıldığı Beşinci Nesil Savaş Uçağı (FGFA) programındaki olumsuz tecrübelerin yattığı değerlendiriliyor. Yeni Delhi, geçmiş süreçte Su-57'nin gizlilik performansından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, ancak bu yetersizliklerin detaylarına ilişkin resmi bir detay paylaşmamıştı.
Dış tedarik seçeneklerini kapatan Hindistan, hafif sınıf Tejas ile ağır sınıf savaş uçakları arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tamamen yerli tasarım olan ilk beşinci nesil savaş uçağı projesi AMCA'ya yöneldi.
Mart 2024'te Güvenlik Kabine Komitesi'nden yaklaşık 1,56 milyar dolarlık bütçe onayı alan AMCA projesinde adımlar hızlandı. Savunma Bakanlığı, Mayıs 2026 itibarıyla beş adet prototip geliştirilmesi maksadıyla Tata Advanced Systems, Larsen & Toubro-BEL ve Bharat Forge-BEML ortaklıklarına teklif çağrısında bulundu.
Belirlenen takvime göre uçağın prototipi 2027'de tanıtılacak. İlk deneme uçuşunun 2028-2029'da gerçekleşmesi bekleniyor. Planlamaya göre sertifikasyon 2032'de tamamlanacak. En erken 2034-2035'te ise uçak tamamen hizmete girecek.
Hindistan Hava Kuvvetleri toplamda yedi AMCA filosu kurmayı planlarken, Andhra Pradesh bölgesinde entegrasyon ve uçuş test tesislerinin kurulumuna başlandı. Savunma uzmanları ise uçakların hizmete gireceği 2035 yılında küresel ölçekte altıncı nesil teknolojilerin yaygınlaşacağını, bu durumun uçakları teknolojik olarak geride bırakabileceğini belirtiyor.
Çift motorlu, tek kişilik ve çok amaçlı bir gizli savaş uçağı olarak tasarlanan AMCA'nın öne çıkan teknik verileri şu şekilde:
Ağırlık ve Hız: Yaklaşık 25 ton toplam ağırlık, 2600 km/sa azami hız.
Menzil ve İrtifa: 3240 km menzil, 20.000 metre servis tavanı.
Yük Kapasitesi: İç bölmelerde 1500 kg, dış bağlantı noktalarında 5500-6500 kg muharebe yükü (Astra füzeleri ve güdümlü hava bombaları dahil).
Motor Altyapısı: İlk versiyon olan AMCA Mk1'de Amerikan yapımı GE F414 motorları kullanılacak. İlerleyen süreçteki Mk2 versiyonunda ise Fransız Safran firmasıyla ortak geliştirilen 120 kN gücünde motor tercih edilecek.
Teknolojik Donanım: Aktif faz dizili radar (AESA), elektronik harp sistemleri, dahili silah bölmeleri, radar emici kaplamalar ve sensör füzyonu sağlayan yapay zeka altyapısı. Uçağın beyan edilen radar kesit alanının (RCS) Çin yapımı J-20'den daha düşük olduğu kaydediliyor.
Su-57 tedarikinin gündemden düşmesiyle birlikte Hindistan, yerli savaş uçağı projesi AMCA hayata geçene kadar mevcut filosunu güncel tutmaya çalışacak. Bu durum, ülkenin en azından önümüzdeki on yılın ortalarına kadar beşinci nesil bir savaş uçağına sahip olamayacağını gösteriyor.