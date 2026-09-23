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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, kentin köklü bağcılık kültürünü, zengin gastronomi mirasını ve yerel değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtacak. 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, gastronomiden sanata, kültürden spora uzanan kapsamlı programıyla Tekirdağ’ın lezzetlerini, üretim kültürünü ve yerel değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, kentin yüzyıllardır devam eden bağcılık kültürünü ve gastronomi mirasını geleceğe taşımak, yerel ürünleri ve üreticileri daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali’ni düzenliyor. İlk kez gerçekleştirilecek festival kapsamında üç gün boyunca şef masalarından yemek yarışmalarına, söyleşilerden atölyelere, sergilerden halk oyunlarına ve konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Festivalin ana etkinlik alanı Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı olurken, program kentin farklı noktalarındaki etkinliklerle de zenginleşecek. Yerel üreticilerin tanıtım ve satış stantları ile Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürünlerinin sergileneceği alanlar festival boyunca ziyaretçilere açık olacak.

FESTİVAL KORTEJLE BAŞLAYACAK, TEKİRDAĞ SOFRASI KURULACAK

Festival, 25 Eylül Cuma günü saat 15.30’da Zübeyde Hanım TEK Sanat Galerisi’nde açılacak “Emek ve Bereket” resim sergisiyle başlayacak. Saat 16.00’da Hasan Âli Yücel Meydanı’ndan hareket edecek festival açılış kortejinin ardından program Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda devam edecek.

“Büyük Tekirdağ Sofrası: Tekirdağ Gastronomi Mirası” etkinliğiyle kentin yöresel lezzetleri ve gastronomi kültürü sofrada buluşacak. Halk oyunları gösterisinin ardından festivalin resmi açılışı gerçekleştirilecek. Açılış programında düzenlenecek “Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması”nda dereceye giren üreticiler de ödüllerini alacak. Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye 30 bin TL, mansiyon ödülüne layık görülen üreticiye ise 15 bin TL ödül verilecek.

Açılış gününün öne çıkan etkinliklerinden biri de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve sanatçı Yeşilçam’ın efsane sanatçısı Türkan Şoray’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Tekirdağ Sultan Sofrası” olacak. Festivalin ilk günü, saat 19.00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın “Trakya Türküleri” konseri ve saat 21.00’de Cüneyt Şentürk’ün “Balkan Şarkıları” konseriyle devam edecek.

ÜNLÜ ŞEFLER TEKİRDAĞ LEZZETLERİNİ YORUMLAYACAK

Festivalin ikinci ve üçüncü günlerinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı, Türkiye’den ve farklı ülkelerden gastronomi şeflerini ağırlayacak. Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’dan konuk şeflerin yanı sıra Sahrap Soysal, Ayvaz Akbacak, Özge Şahin, Ceyda Özdemirli, Yunus Emre Akkor, Sergen Özen, Dilara Başaran, Emre Ün, Batuhan Bayır ve Arda Kocabaş gibi gastronomi alanında tanınan isimler “Şef Masası” etkinliklerinde yer alacak.

Festival kapsamında gastronominin geçmişi, bugünü ve Tekirdağ’daki geleceğinin ele alınacağı söyleşiler düzenlenecek. Arda Kocabaş’ın, Yağmur İlgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştireceği “Kaybolanı Yakalamak, Bir Coğrafyanın Hafızası Sofrada Nasıl Yaşar?” başlıklı söyleşide ise gastronominin kültürel hafızadaki yeri konuşulacak.

Çocukların da festivalin bir parçası olması amacıyla “Minik Şefler Atölyesi” düzenlenecek. “Üzümün Hikâyesi” başlıklı atölyede çocuklar üzümün üretimden sofraya uzanan yolculuğunu keşfedecek.

TEKİRDAĞ’IN YEREL LEZZETLERİ YARIŞACAK

Festival, Tekirdağ’ın yerel lezzetlerini merkeze alan yarışmalara da ev sahipliği yapacak. “Tekirdağ Sofrası Yemek Yarışması” kapsamında sini mantısı jüri değerlendirmesine sunulurken, festivalin son gününde Tekirdağ Sofrası Tatlı Yarışması ve Tekirdağ Köftesi Yeme Yarışması gerçekleştirilecek.

Halk oyunları gösterileri, 3 Kemaller Ritim Şov ve aerodans gibi etkinliklerin de yer alacağı festival programında müzik de önemli bir yer tutacak. Rumeli Orhan & Kemal ve Erkan Özkan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Cüneyt Şentürk sahne alacak.

YEREL ÜRETİM VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKACAK

Festival boyunca kurulacak yerel üretici stantlarında Tekirdağ’ın ürünleri tanıtılacak ve satışa sunulacak. Coğrafi işaretli ürünlerin yer alacağı açık hava sergisiyle de kentin sahip olduğu gastronomi değerleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

Festival programı yalnızca merkezdeki etkinliklerle sınırlı kalmayacak. 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Boostcamp Trakya Bağ Rotası Bisiklet Turu” ile kentin bağları ve doğal güzellikleri bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

BAĞCILIK GÜNDEMİ EKİM AYINDA SEMPOZYUMLA DEVAM EDECEK

Tekirdağ’ın bağcılık kültürünü farklı boyutlarıyla ele alan etkinlikler festival sonrasında da devam edecek. 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Katılımlı 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu kapsamında bağcılık ve teknolojileri alanındaki gelişmeler, bilimsel çalışmalar ve sektörün geleceği ele alınacak.

Tekirdağ’ın bağcılık geçmişini, gastronomi mirasını, yerel üretimini ve kültürel değerlerini aynı çatı altında buluşturacak 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, 25-27 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ’da gastronomi ve bağcılık kültürüne odaklanan kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.