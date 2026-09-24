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Kocaelispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kavşut'un istifa ettiği yönündeki iddialar tartışma yarattı.

Kavşut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek görevine devam ettiğini açıkladı.

Kavşut, açıklamasında "iradesi dışında bir dilekçenin" kulübün karar defterine işlenmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanırken, yönetimde değişiklik isteyenlere de kongre çağrısı yaptı.

'KONGREYE GİTMEKTEN KORKMASINLAR'

Mert Kavşut'un açıklaması şu şekilde:

"Bazı gazetelerde çıkan, şahsımın Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğime dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İradem dışı bir dilekçeyi 60 yıllık bir camianın karar defterine işletecek kadar geri dönülmez bir hata yapılacağına inanmak istemiyorum.

Formasını giydiğim, tribününde gençliğimin en güzel yıllarını feda ettiğim kulübümde yönetici olma yetkisini bana Kocaelispor Genel Kurul Üyeleri vermiştir, dereyi geçene kadar dostluk yapanlar yönetimde değişikliği çok istiyorlarsa kongreye gitmekten korkmasınlar çünkü ben korkmuyorum HodriMeydan!!"