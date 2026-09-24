Yeni emeklilik reformu geliyor: Uzman isim detayları açıkladı

EYT’Yİ KAÇIRANLAR İÇİN KADEMELİ YAŞ FORMÜLÜ

8 Eylül 1999 öncesinde işe giren bir kişinin 40'lı yaşlarda emekli olabildiğini, ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe giren vatandaşların 17-18 yıl daha beklemek zorunda kaldığını hatırlatan Faruk Erdem, bu durumun bir adalet arayışını beraberinde getirdiğini belirtti.