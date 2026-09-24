Emeklilik ve sosyal güvenlik sistemine yönelik yeni düzenlemeler gündemdeki yerini korurken, Gazeteci Faruk Erdem a Haber'de yeni reform paketine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdem, aileyi koruma planı çerçevesinde hem ev kadınlarına hem de annelere yönelik ciddi imkanların sunulacağını belirtti.
Yeni emeklilik reformu geliyor: Uzman isim detayları açıkladı
Gazeteci Faruk Erdem, sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminde planlanan reformları değerlendirdi. Erdem, ev kadınlarına prim desteğinden EYT sonrası oluşan yaş farkına ve kademeli emeklilik düzenlemesine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Kaynak: Diğer
EV KADINLARINA DEVLET DESTEĞİ
Faruk Erdem, aile koruma planı kapsamında emeklilik sistemine önemli dokunuşlar yapılacağını ifade etti.
Ev kadınlarının emeklilik hakkı kazanabilmesi için prim ödemelerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını açıklayan Erdem, anneler için çocuk sayısına göre emeklilik yaş şartının esnetileceğini dile getirdi.
Erdem ayrıca, çalışmak isteyen annelere uzaktan çalışma, uzaktan çalışmayı tercih etmeyenlere ise bakıcı desteği sağlanmasının planlandığını vurguladı.
''SSK VE BAĞKUR ŞARTLARI EŞİTLENİYOR''
Seçimlerin ardından sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin geniş kapsamlı biçimde elden geçirilmesi gerektiğini belirten Faruk Erdem, SSK ve Bağ-Kur şartlarının eşitlenmesi üzerine bir çalışma yürütüldüğünü aktardı.
EYT düzenlemesiyle yaklaşık 5 ila 6 milyon kişinin emekliliğe sevk edildiğini hatırlatan Erdem, EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar açısından adaletli bir yapının kurulması gerektiğine dikkat çekti.
EYT’Yİ KAÇIRANLAR İÇİN KADEMELİ YAŞ FORMÜLÜ
8 Eylül 1999 öncesinde işe giren bir kişinin 40'lı yaşlarda emekli olabildiğini, ancak 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe giren vatandaşların 17-18 yıl daha beklemek zorunda kaldığını hatırlatan Faruk Erdem, bu durumun bir adalet arayışını beraberinde getirdiğini belirtti.
Çocuk sahibi annelerde uygulanacak kademeli yaş düşümünün, 1999 sonrası işe girenler için de bir model olabileceğini ve gündeme gelebileceğini ifade etti.
Kademeli emeklilik sistemine ilişkin kendi formül önerisini de paylaşan Erdem, sürecin üç temel kritere dayanması gerektiğini savundu:
İşe giriş tarihinin esas alınması.
7000 veya 7200 prim gün sayısının eksiksiz doldurulması.
Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık (bekleme) süresinin tamamlanması.
''MEVZUAT SADELEŞMELİ''
Türkiye'deki aktif-pasif (çalışan-emekli) dengesinin 1.8 seviyesinde olduğunu ve sistemin sürdürülebilirliği açısından çalışan sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Erdem, mevcut maaş bağlama sisteminin de oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi.
2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı aylık bağlama oranının bulunduğunu vurgulayan Erdem, bir algoritma olmadan maaş hesaplamanın imkansız hale geldiğini ifade ederek, sosyal güvenlik mevzuatının acilen sadeleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.