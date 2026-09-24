İletilen bilgiler arasında, Tera Portföy’ün halka açılmasından önce kapalı fonda milyarlarca liralık yatırım gerçekleştiren ve olağanüstü kazançlar elde eden 12 yatırımcının kimliklerine ilişkin bilgiler de yer aldı.
Fon skandalında kritik gelişme: 12 yatırımcının kimliği ortaya çıktı
Kamuoyunda “fon skandalı” olarak bilinen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MASAK, tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 yatırım fonunda, fonların TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri Başsavcılığa gönderildi.Kaynak: AA
MASAK’TAN KAPSAMLI İNCELEME
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından, sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirildi ve hazırlanan rapor Başsavcılığa sunuldu.
12 YATIRIMCI MERCEK ALTINDA
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de Başsavcılık ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.
Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara ilişkin ayrıntılı analizlerin sürdüğü belirtildi.
SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5’ini oluşturan Tera Portföy’ün, 500 milyar TL’yi aşan varlıkla kalan 126 fonun tamamından daha büyük bir hacme sahip olduğu aktarıldı.
Tera Portföy fonlarının henüz TEFAS sistemine girmediği dönemde 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiği, yapay işlemlerle fonun “milyarlarca lira” kazanç sağladığı ve TEFAS sistemine açılmasının ardından fonun cazibe merkezi haline getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Kapalı fon dönemindeki bu mali işlemleri gerçekleştiren 12 yatırımcının kimliklerine ilişkin gerekli bilgiler de MASAK tarafından Başsavcılığa iletilen bilgiler arasında yer aldı.
Ancak yetkili makamların söz konusu 12 kişinin bilgilerini kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı henüz bilinmiyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu ve söz konusu işlemlerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği aktarıldı.