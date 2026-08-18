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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Mavi Takım, denizel ve kıyısal ekosistemi korumak ile çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla sahil bölgelerindeki periyodik temizlik adımlarına devam ediyor.

Mavi Takım'ın yıl içerisinde Seka Park, Plajyolu, Başiskele, Karamürsel-Ereğli ve Tütünçiftlik-60 Evler hatlarında gerçekleştirdiği saha uygulamalarında; insan faktörü, dalga ve rüzgarın etkisiyle sahile biriken atıklar titizlikle arındırıldı.

Yıl boyu süren hijyen seferberliğinde; 3 bin 357 kilogram plastik, 3 bin 49 kilogram cam, 442 kilogram metal, 45 kilogram kağıt ile geri dönüşüme uygun olmayan 3 bin 188 kilogram çöp bertaraf edilmek üzere toplandı.

Elde edilen toplam 10 ton 81 kilogramlık çöp yığınının 6 bin 893 kilogramını oluşturan geri dönüştürülebilir maddeler, görevlilerce kategorilerine göre sınıflandırılarak ambalajlandı. Söz konusu atıklar, geri kazanım ve yok etme süreçleri doğrultusunda İZAYDAŞ tesislerine sevk edildi.

Öte yandan görevlilerin, yakın zamanda İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı sahil hattında rüzgar ve dalga hareketleriyle kıyıya vuran katı atıkları temizlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma tamamladığı bildirildi.