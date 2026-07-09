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Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, KKM bakiyesi geçen hafta 8 milyon lira azalarak 236,2 milyon liraya düştü.

Kur korumalı hesaplarda yaşanan düşüş, sistemdeki küçülmenin sürdüğünü gösterdi.

BANKALARIN KREDİ HACMİ 26,7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Temmuz itibarıyla 209 milyar 210 milyon lira artış gösterdi.

Böylece toplam kredi hacmi 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liradan, 26 trilyon 746 milyar 502,5 milyon liraya yükseldi.

TOPLAM MEVDUATTA GERİLEME YAŞANDI

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere geçen hafta 396 milyar 923 milyon lira azaldı.

Toplam mevduat tutarı 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liradan 29 trilyon 871 milyar 646 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, söz konusu dönemde 18 milyar 146 milyon lira artarak 3 trilyon 389 milyar 465 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin dağılımında:

804 milyar 396 milyon lira konut kredilerinden,

42 milyar 694 milyon lira taşıt kredilerinden,

2 trilyon 542 milyar 374 milyon lira ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Ticari Krediler Geriledi, Kredi Kartı Borçları Arttı

Taksitli ticari kredilerin tutarı bu dönemde 15 milyar 874 milyon lira azalarak 4 trilyon 123 milyar 160 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,2 artarak 3 trilyon 287 milyar 292 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı borçlarının:

1 trilyon 210 milyar 677 milyon lirasını taksitli borçlar,

2 trilyon 76 milyar 615 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki Alacaklar 776 Milyar Liraya Yaklaştı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artış gösterdi.

3 Temmuz itibarıyla takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 18 milyar 714 milyon lira artarak 776 milyar 287 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 586 milyar 215 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

BANKALARIN YASAL ÖZ KAYNAKLARI YÜKSELDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 633 milyon lira artarak 5 trilyon 755 milyar 35 milyon liraya ulaştı.

Açıklanan veriler, bankacılık sektöründe kredi hacmindeki büyümenin sürdüğünü, buna karşılık KKM bakiyesindeki gerilemenin devam ettiğini ortaya koydu.