Elektrik faturalarında yüksek ücretlere son: Değiştirenler çok daha az ödüyor

En fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti.