Artık GSM operatörlerinde olduğu gibi tüketiciler de istedikleri perakende elektrik şirketini seçerek indirimli tarife için ikili anlaşma yapabiliyor.
Elektrik faturalarında yüksek ücretlere son: Değiştirenler çok daha az ödüyor
Elektrik tüketim hesaplamalarında kademeli tarifeye geçilmesi sonrası vatandaşlardan gelen yüksek fatura şikayetleri artık son bulacak. Yeni modele geçenler daha az ödeyecek.Kaynak: Diğer
Serbest Tüketici Modeli olarak adlandırılan yeni sistemde aboneler, isteiği ildeki dağıtım şirketiyle geçiş sözleşmesi imzalayabilecek.
Yani İstanbul'daki bir abone kente elektrik hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa haricinde farklı bir ildeki elektrik firmasına geçerek, serbest tüketici kapsamında indirim talep edebiliyor.
Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) üzerinde tüketen vatandaşlar üst kademeye geçerek faturaları destekten çıkarılıyor.
Bu aboneler enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kalırken imdatlarına serbest tüketici modeli yetişiyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) raporuna göre, kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısı, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artarak 860 bin 207'ye yükseldi. Böylece tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sı serbest tüketicilerden oluştu.
En fazla serbest tüketici ise klima etkisinden dolayı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde yer aldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayiciler ilgi gösterdi. 2026 yılı için elektrikte serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlenmişti.
BAŞKA İLDEN HİZMET ALINABİLİR
Konutların neredeyse tamamına yakını serbest tüketici niteliklerini taşırken, serbest tüketiciler ikili anlaşma yöntemi ile kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebiliyor. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebiliyor.
Türkiye genelinde 21 perakende elektrik şirketi bulunurken, kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayarak onlardan hizmet almak için anlaşma yapabiliyor.
Yani İstanbul'da yaşayan bir tüketici kente hizmeti veren CK Enerji ya da Enerjisa'nın haricinde UEDAŞ Uludağ Enerji ya da Dicle Elektrik gibi firmalardan da hizmet alabiliyor
Aynı şekilde diğer iller de İstanbul'dan hizmet alıyor.