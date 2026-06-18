Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 12 Haziran itibarıyla 186 milyar 932 milyon lira artarak 26 trilyon 241 milyar 145 milyon liraya yükseldi.

MEVDUATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Aynı dönemde bankacılık sektöründe toplam mevduat, bankalar arası dahil olmak üzere 75 milyar 377 milyon lira artışla 29 trilyon 709 milyar 151 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YÜKSELİŞ

Tüketici kredilerinin tutarı 41 milyar 828 milyon lira artarak 3 trilyon 329 milyar 638 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 793 milyar 418 milyon lirası konut, 43 milyar 806 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 492 milyar 413 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler ise 28 milyar 46 milyon lira artarak 4 trilyon 82 milyar 710 milyon liraya yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARI ARTTI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,6 artışla 3 trilyon 207 milyar 352 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 1 trilyon 183 milyar 931 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 23 milyar 421 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELDİ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 milyar 389 milyon lira artarak 747 milyar 913 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 439 milyar 290 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Öte yandan bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 1 milyar 19 milyon lira artışla 5 trilyon 679 milyar 658 milyon liraya yükseldi.

Veriler, KKM’deki düşüş eğilimi sürerken bankacılık sektöründe kredi, mevduat ve borçluluk tarafında büyümenin devam ettiğini ortaya koydu.