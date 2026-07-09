Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı olan sosyal güvence ödemeleri, memur katsayısındaki artış dalgasıyla birlikte yeniden şekillendi. Ekonomi yazarı Noyan Doğan, kanunların belirlediği yeni kriterleri ve hak sahiplerinin cebine girecek zamlı tutarları kalem kalem masaya yatırdı.

"SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİNİN HEPSİ DEĞİŞTİ, ZAMLI MAAŞLAR AĞUSTOSTA"

Memur maaş katsayısındaki artışın sosyal yardımları doğrudan tetiklediğini belirten Noyan Doğan, yeni dönemin parolasını şu sözlerle duyurdu: "Bu yılın Temmuz-Aralık dönemine ait memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte evde bakım yardımından engelli maaşı ve yaşlılık aylığına kadar hem sosyal yardımlar hem de sosyal güvenlikteki birçok ödeme de arttı. Artış tutarı yüzde 13.52 oldu. Yeni zamlı ödemeler ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, kimlerin maaşı ne kadar arttı?"

YAŞLILIK VE EVDE BAKIM MAAŞLARINDA GELİR SINIRLARI YENİLENDİ!

Toplumun en çok yararlandığı iki temel destek kalemi olan Yaşlılık ve Evde Bakım maaşlarındaki detayları paylaşan Doğan, yasal hakları kuruşu kuruşuna listeledi:

65 Yaş Yaşlılık Aylığı: "65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor. Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 9.358 liradan az olması gerekiyor. 2026’nın Ocak-Haziran döneminde 65 yaş maaşı aylık 6.393 lirayken, Temmuz-Aralık döneminde 7.257 lira ödenecek."

Evde Bakım Maaşı: "En çok yararlanılan desteklerden biri evde bakım yardımı. Yararlanmak için en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri 18.716 liradan az olanlar yararlanıyor. 2026’nın ilk yarısında 13.878 lira olarak ödenen evde bakım maaşı, temmuz ayından itibaren 15.755 liraya çıkacak."

ENGELLİ, ÇOCUK VE KRONİK HASTA MAAŞLARI ADIM ADIM ARTIRILDI

Noyan Doğan, engelli derecelerine ve çocuk esirgeme desteklerine göre ayrışan diğer kalemlerdeki resmi bilançoyu ise şu şekilde aktardı: "Engellilere ödenen maaşlar da temmuz ayı ile birlikte zamlandı. Yüzde 40-69 arası engeli ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara her ay maaş ödenmiyor. Bu maaştan yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin 9 bin 358 liradan az olması gerekiyor. 2026’nın Ocak-Haziran döneminde 7 bin 655 lira olarak ödenen aylık maaş yılın ikinci yarısında 8 bin 689 liraya yükseldi. Engelli oranı yüzde 40-69 arasında olanlar ise bu yılın ilk yarısında 5 bin 103 lira alırken, temmuz ayından itibaren 5 bin 793 lira alacak. Benzer şekilde sosyal güvencesi olmayan, 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ödenen aylık da 5 bin 103 liradan, 5 bin 793 liraya çıkacak. SSPE ve tüberküloz hastalarına yapılan hastalık yardımı 13 bin 878 liradan 15 bin 754 liraya yükseltilirken; maddi yetersizlikler nedeniyle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) çocuk desteği tutarı da yılın ilk yarısındaki 9 bin 723 lira seviyesinden temmuz itibarıyla 11 bin 38 liraya yükseltildi."