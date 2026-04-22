Haftanın dizisi: Show TV’nin yayına başladığı haftadan itibaren dikkatleri üzerine çeken dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, çok konuşulmayı sürdürüyor.

Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Seray Kaya, Emre Dinler gibi isimlerin olduğu dizi, ‘Taşacak Bu Deniz’ ve ‘Arka Sokaklar’ gibi rakiplerinin yokluğunu fırsata çevirerek yaklaşık 1 puanlık bir artış yaşadı ve 9.11 reytingle kendi gününde zirvede yer aldı. ‘Kızılcık Şerbeti’, aldığı reyting olduğu kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Lina’nın gözünden İslam’ın doğuşu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Yunus Emre Çakır’ın yaptığı, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül’ün kaleme aldığı animasyon türündeki ‘571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’, vizyondaki açılışını 22 bin 509 seyirciyle yaptı.

Outline Animation and Games ve Vakıf Medya imzalı film, İslam’ın doğuşunu ve Mekke’den Medine’ye uzanan tarihi süreci küçük Lina’nın gözünden anlatıyor.

Mabel Matiz’den ‘Dağılıyorum Olaysız’

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Mabel Matiz, merakla beklenen yeni albümünün ilk şarkısı olan ‘Dağılıyorum Olaysız’ı Pose Records etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Mabel Matiz’e ait olan şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel yapmış. Esere Berat Tunç’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

‘Dağılıyorum Olaysız’, Mabel Matiz’in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ana akım pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor.

‘Umut Işığı’nın ikinci baskısı çıktı

Haftanın şarkısı: Yazar Halise Aydoğdu’nun yazarlık serüvenine adım attığı ‘Umut Işığı’ kitabının ikinci baskısı Ateş Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Hayatın ona verdiği en büyük eksiklik, okuma yazma bilmemesiydi… Ama o eksiklik, onun içindeki mücadeleyi asla susturamadı. Yıllar boyunca sessiz kaldı, anlam veremediği dünyaya karşı kendi içinde direndi. Sonra bir gün… Hayatını değiştirecek o adımı attı. Öğrendi. Emek verdi. Ve en sonunda elinde diplomasıyla yeniden doğdu. Bu kitap, hiç bilmediği bir dünyayı öğrenen bir kadının, kendi karanlığından çıkıp bir başkasına ışık olma hikâyesidir. Ve belki de en önemlisi… Bir insanın sevgiyle nasıl yeniden doğabileceğinin kanıtı...