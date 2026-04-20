Yapımını BKM’nin üstlendiği, Ecem Erkek’in yazıp oynadığı, Meltem Bozoflu’nun yönettiği tek kişilik şarkılı oyun ‘Kara Kız’ın basın buluşması gerçekleşti.

Kendi yazıp oynadığı ilk tek kişilik oyunu ‘Kara Kız’ için kameralar karşısına geçen Ecem Erkek, sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı: “Aslında çok tanıdık bir kara kız seyredeceksiniz.” 90’lı yılların mahalle kültürünü, aile ilişkilerini ve büyüme hikâyelerini mizah ve müzikle bir araya getiren oyun, geleneksel bir ailede büyüyen bir kızın kahkahası bol dünyasını sahneye taşıyor. ‘Kara Kız’, küçükken pembeler içinde büyüyen prenseslerin değil; pazardan alınmış yün elbisesi, altında taytı, ayaklarında patiğiyle annesinin altın gününde göbek atan bir kızın hikâyesini anlatıyor.

Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek olan oyun, 27 Nisan’da Maximum Uniq Box’ta, 5 Mayıs’ta Beşiktaş Kültür Merkezi’nde 22 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Emine Navruz’un Tavşan Deliği Sergisi

Minyatür sanatçısı Emine Navruz, ‘Tavşan Deliği’ isimli sergisinde ‘Alice’in Harikalar Diyarı’nı eğlenceli bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

Haliç Sanat 3’te sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide sanatçı, Alice’in macerasını iskambil kartlarına taşırken her kart hem tanıdık hem de bambaşka bir sahneye dönüşüyor: Gülümseyen kraliçeler, şaşkın tavşanlar, tersine dönmüş kurallar ve her şeyin ciddiyetini hafifleten bir mizah… Bu sergi, bir kaçış değil; gerçeği eğip bükerek yeniden görmenin, küçülerek büyümenin bir daveti niteliği taşıyor.

Sergi, 19 Temmuz’a kadar Haliç Sanat 3’te Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

The Offspring hasreti sona eriyor

Amerikan punk rock sahnesinin efsanevi gruplarından The Offspring, 20 yıl aradan sonra Türkiye’de dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Grup, 10 Temmuz’da İstanbul’da LifePark sahnesinde konser verecek. Neo Events organizasyonuyla gerçekleşecek bu buluşma, grubun Türkiye’deki hayranları için uzun süredir beklenen bir geri dönüş anlamı taşıyor.

LifePark’ta gerçekleşecek konser, The Offspring’in yüksek enerjili sahne performansını açık hava ortamında dinleyiciyle buluşturacak. Yaklaşık 90 dakikalık set boyunca punk rock’ın temposu kesintisiz biçimde sahneye taşınacak. LifePark, bu etkinlikle sezonun öne çıkan uluslararası konserlerinden birine ev sahipliği yapacak.

Etkinlik günü kapılar saat 17.00’de açılacak. Saat 19.00’da sürpriz konuk grup sahne alacak. The Offspring konseri saat 21.00’de başlayacak.