Netflix’in sevilen dizisi ‘Zeytin Ağacı’, 3. sezonuyla geri dönüyor. Ada, Sevgi ve Leyla’nın köklerine uzanan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon yayın tarihi açıklandı. İlk bölümü 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan dizi, 24 Haziran’da izleyicisiyle buluşacak.

Oyuncu kadrosunda Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt, Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan, Füsun Demirel, Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı OGM Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Erdem Tepegöz yaparken senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldı.

Veda sezonuyla Netflix’e dönen ‘Zeytin Ağacı’nda Ayvalık’a geri dönerek yeni bir başlangıç yapan Ada’nın attığı bu adım, geçmişten gelen bir temasla yön değiştirirken Sevgi, aile hayalini; Leyla ise, ilişkisini sorgulamaya cesaret ediyor.

Ümit Yaşar’dan ‘Yürüdüm’ sürprizi

Türk müziğinin duygusal hafızasında iz bırakan yorumuyla fark yaratan Ümit Yaşar, yeni şarkısı ‘Yürüdüm’ü 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği, pop ve arabesk müziğin çok dinlenen eserlerine imzasını atan Ersay Üner’e ait olan şarkının düzenlemesini Alper Atakan yapmış. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Modern arabeskin en iyi örneklerinden birisi olan eser, ayrılığın ve kabullenişin en yalın halini dinleyicinin kalbine işliyor.

‘Yürüdüm’, bir aşkın ardından yaşanan o ağır sessizliği ve verilen kesin kararları Ümit Yaşar’ın kendine has, puslu ve güçlü vokaliyle taçlandırıyor.

Çağla Celayir’den Topraklanma Sergisi

Sanatçı Çağla Celayir’in ‘Topraklanma’ başlıklı sergisi, insanın hafıza, zaman ve varoluşla kurduğu ilişkiyi sorgulayan kavramsal bir sanat serisi olarak Haliç Sanat 2’de açıldı.

Küratörlüğünü Şerif Yaşar’ın üstlendiği sergi, ‘topraklanma’ kavramını yalnızca elektriksel ya da fiziksel bir süreç olarak değil; aynı zamanda bilinç, bilinçdışı ve hafızanın dönüşümünü düşünmeye imkân veren felsefi bir metafor olarak ele alıyor. Sergi, izleyiciyi hem bireysel hem de kolektif hafızanın katmanları üzerine düşünmeye davet eden çağdaş bir sanat deneyimi sunuyor.

Sergi, 19 Temmuz’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Haliç Sanat 2’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.