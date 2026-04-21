Engin Akyürek, oyunculuğunun yanı sıra yazarlığıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak, Show TV’de ekrana gelen ‘Bereketli Topraklar’da Ömer karakteriyle izlediğimiz Engin Akyürek, yeni kitabı ‘İsimsiz’i Doğan Kitap etiketiyle yayımladı. Engin Akyürek’in öykülerinde hayat çoğu zaman küçük anlarda saklıdır... Bir köpeğin sadakatinde, bir dostun yarım kalan cümlesinde, sararmış bir mektubun sayfalarında ya da insanın kendiyle yaptığı uzun konuşmalarda… Ait olamadığı bir hayatın içinde kendine yer arayanların, unutulmuş isimlerin ve hiç söylenmemiş itirafların hikâyesi olan ‘İsimsiz’, bu küçük anların büyük duygularını anlatan öykülerden oluşuyor.

Engin Akyürek, Kafasına Göre Dergisi’nde yayımladığı öykülerden oluşan ‘Sessizlik’i 2018’de, ‘Zamansız’ı ise 2023’te yayımlamıştı. Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gören oyuncu, kitaplarının telif gelirlerini sosyal sorumluluk projelerine bağışlayarak da gönülleri fethediyor. ‘Sessizlik’in gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne, ‘Zamansız’ın gelirlerini ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlamıştı.

‘Aşk ve Enkaz’ filmi iddialı geliyor

Başrollerini Cem Özer, Tuğba Melis Türk ve Cem Kılınç’ın paylaştığı ‘Aşk ve Enkaz’ filminin çekimleri 12 Mayıs’ta Kahramanmaraş Elbistan’da başlayacak.

Yönetmenliğini Ali Ayyıldız’ın yaptığı, yapımcılığını Zeki Sincar, Adem Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği projede ayrıca Saruhan Hünel, Burak Sarımola, Ömer Birkay Güçlü, Mihriban Er, Emin Olcay, Hayati Olcay ve Wilma Elles gibi isimler de bulunuyor.

Bir aşk ve dram hikâyesinin anlatılacağı film, şimdiden merak konusu oldu.

Atakan Can’dan ‘Alışamadım’ sürprizi

Genç müzisyen Atakan Can, profesyonel müzik kariyerine iddialı bir giriş yaptı. Duygusal yoğunluğu yüksek ilk şarkısı ‘Alışamadım’ı AGY Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Atakan Can’a ait şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan yapmış. Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi, eserin ruhunu görsel dünyaya taşıyor. Samimi anlatımıyla öne çıkan şarkı, ansızın biten hikâyelerin ardından geriye kalan boşlukla yüzleşenlerin sesi oluyor.

Ayrılık sonrası kabullenememe hâlini anlatan şarkı, melankolik ama çok abartılı dramatik değil; daha çok içten, sade bir kırgınlık hissi uyandırıyor.