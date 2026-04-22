Geçtiğimiz günlerde siyaset gündemine, Ankara’da gerçekleşen ilginç bir buluşmanın haberi düştü. CHP hakkında yürüyen kurultay davasında “mutlak butlan kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı?” diye papatya falları açılırken buluşmanın aktörleri gerçekten çok enteresandı.

Haberi ve küçük ayrıntılarını ben de Odatv’nin vasıtasıyla öğrendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya gelmişti. Odatv'nin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Doğu Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine yemekte buluşmuşlardı. Görüşmeye ilişkin konuşan Perinçek, "entelektüel bir sohbet yaptıklarını" belirterek, "Tarihten konuştuk. Türkiye ve dünyanın gidişatını değerlendirdik" demişti. "Mutlak butlan konuşuldu mu?" sorusuna Perinçek, "Başka bir partinin iç konularına dahil olmam. Sizlerin merak edeceğiniz bir şey konuşmadık" yanıtını vermişti. Saray medyasından yayılan iddialara göre, “CHP’nin başına tekrar dönmek için” gün sayan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ise yemekte neler konuşulduğuna ilişkin bir açıklama gelmedi.

***

Kamuoyu kadar, CHP Genel Merkez yöneticilerinin de yemekli görüşmenin gerçek içeriğini çok merak ettiklerinden eminim. Derin ve de gizemli yemeğin sis perdesini aralamak için biraz teknik ayrıntılı, hatırlatıcı bilgi verelim;

Siyaset hayatımızın en renkli simalarından biri olan Doğu Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmişte oldukça sert eleştiriler yöneltmişti. Kılıçdaroğlu’nu “FETÖ’cülük”le, “Kemalist devrim karşıtı” olmakla bile suçlamıştı. “Siyaset hayatında kalıcı küslükler olmaz” diyeceksiniz; o zaman şöyle devam edelim;

-Doğu Perinçek,Aydınlık Hareketi önderi, hukuk doktoru ve yazar. 15 Şubat 2015 tarihinden beri Vatan Partisi (VP) genel başkanlığı görevini sürdürmekte.

Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı görevinde bulunan ve dört dönem Adalet Partisi'nden Erzincan milletvekili seçilen, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden Sadık Perinçek ve Malatya'nın Darende ilçesinden Lebibe Perinçek'in oğlu olan Doğu Perinçek, babası yedek subaylık görevini yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu

Mart 1968'de tamamladığı "Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi" adlı doktora teziyle, hukuk doktoru oldu.

Doğu Perinçek'in siyasi partiler ve anayasa hukuku üzerine yazdığı temel eser "Anayasa ve Partiler Rejimi: Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması" adlı kitabıdır.

-Bu eser hakkında öne çıkan bilgiler şöyledir:

İçerik: Türkiye'deki siyasi partilerin hukuki yapısını, iç düzenlemelerini ve kapatılma süreçlerini inceler.

Önemi: Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameleri için kaynak kitap niteliğindedir.

Kapsam: Türkiye'de siyasi partilerin kapatılması rejimi, liberal demokrasi ve partiler hukuku perspektifinden ele alınmıştır.

***

Yakın geçmişte, siyasete damga vuran "Kayıp trilyon davası" neydi?

Kısaca; Anayasa Mahkemesi "Milli Görüş"ün SP ve FP'den önceki partisi RP'yi 28 Şubat sürecinden sonra, 1998'de kapatınca, yöneticilerden elde bulunan Hazine yardımını devlete iade etmeleri istendi. Ancak RP yönetimi paranın örgütlere gönderilerek harcandığını ileri sürdü ve parayı vermedi. Müfettişlerin yaptığı incelemelerde ise Hazine'ye iade edilmesi beklenen, o günün parasıyla 1 trilyon liranın "sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği" ortaya çıkarıldı. "Kayıp Trilyon Davası"nda RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum oldu.

Bu hatırlatmayı neden yaptım?.. Azz sonra…

Başkentin hem saray hem de CHP cenahının kulisleri, Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan davası konusunda Perinçek ile görüş alışverişinde bulunduğu yönünde ısrarcı. Gerekçe olarak da Perinçek’in hukuk kariyerinin altı ısrarla çiziliyor. Kılıçdaroğlu’nun tüm yönleriyle mutlak butlan davası konusunda kendisinden, olası senaryoları da dikkate alarak görüş aldığı ileri sürülüyor. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde bu konuda uzman diğer hukukçular ile de görüşebileceği dile getiriliyor. Perinçek’in aynı zamanda daha önceki yıllarda deneyimlerde, yaşadığı hukuksal soruları da analiz ederek görüşlerini ifade ettiği anlatılıyor.

“Azz sonra”ya bıraktığımız saray kulisleri kaynaklı bomba iddia ise şöyle;

“CHP’de ayrıca bir başka sorun, Özgür Özel döneminde partinin seçim başta olmak üzere yaptığı harcamalar. CHP, Özgür Özel döneminde 2024 yerel seçimlerini geçirdi. Mutlak butlan ya da kayyım çıkması durumunda Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin hesaplarını incelemesi durumunda yapılan harcamalar gündeme gelir.”

Kemal Kılıçdaroğlu “kayıp trilyon” davası hakkında Doğu Perinçek’den görüş istedi mi?..

Kapatılan Refah Partisi’nin kayıp trilyon davasına benzer bir süreç CHP’nin de başına gelebilir mi?..

Sarayda entrikaların ucu bucağı yoktur!..