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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran "6 bin liralık makarna" tartışmasının ardından harekete geçti. İddialara göre Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın yüksek hesap ödediği öne sürülen restorana giderek işletme yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

ADİSYONU İNCELEDİ

Nefes'te yer alan habere göre restoran yetkilileri, söz konusu hesabın detaylarını Aziz Yıldırım'a sundu. İşletme tarafından paylaşılan adisyonda, makarnaya eklenen ürünlerin fiyatları ve maliyet kalemleri ayrıntılı şekilde açıklandı.

TRÜF VE PARMESAN DETAYI

Restoran yönetimi, makarnanın fiyatının kullanılan beyaz trüf mantarı ve parmesan peynirinin gramajına göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Özellikle lüks restoran mutfaklarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan beyaz trüfün yüksek maliyeti nedeniyle hesabın 6 bin TL seviyesine ulaştığı ifade edildi.

AÇIKLAMAYI MAKUL BULDU

İddialara göre Aziz Yıldırım, işletme yetkililerinin yaptığı açıklamaları ve adisyon detaylarını inceledikten sonra fiyatlandırmayı makul karşıladı. Yıldırım'ın herhangi bir itirazda bulunmadan restorandan ayrıldığı öne sürüldü.