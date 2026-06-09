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Olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçen başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı oldu.



TRANSFERDE GOLCÜ HAMLESİ

Başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, santrafor bölgesine takviye yapmak için Süper Lig’den sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi.



RADARDA SÜRPRİZ İSİM: ELDOR SHOMURODOV

Fatih Demirkol’un haberine göre İstanbul Başakşehir FK forması giyen Eldor Shomurodov, Fenerbahçe’nin forvet listesine dahil edildi.

30 yaşındaki Özbek golcünün, sarı-lacivertli ekipte üçüncü forvet olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.



BONSERVİS BEKLENTİSİ

İstanbul Başakşehir FK kulübünün, Shomurodov için 10 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği aktarıldı.



SEZON KARNESİ

Shomurodov, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de etkili bir performans sergileyerek 34 maçta 22 gol ve 5 asist üretti. Genel performansında ise 44 maçta 23 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.