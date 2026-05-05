Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkında, üç yaşındaki Hifa İkra Şengüler’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yapıldı. Savcının Şengüler için beraat talep ettiği davada gizlilik kararı bulunuyor.

FATMA NUR ÇELİK VE KIZI HİFA İKRA’NIN ÖLÜMÜ

Çocuk yaşta Şengüler tarafından istismara uğradığı ve sonrasında faille evlendirildiği iddia edilen Fatma Nur Çelik ile yine Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri mart ayında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu.

BARO’DAN GİZLİLİK KARARINA İTİRAZ

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada, BirGün’den Meral Danyıldız’ın haberine göre İstanbul Barosu, davadaki gizlilik kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise bu talebi reddetti.

ŞENGÜLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Savcı, dosyada mirasçıların sürece dahil edilmesini ve sanık Ayhan Şengüler’in bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesini talep etti. Duruşmada ayrıca İstanbul Barosu’nun katılma talepleri reddedildi. Bu karara ilişkin itirazın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği belirtildi.

DOSYADA YENİ GELİŞMELER VE ERTELEME

Mahkeme, Fatma Nur Çelik’in ailesine dosyanın ihbar edilmesine karar verdi. Duruşma ise 14 Ekim tarihine ertelendi.

KADIN DERNEKLERİNDEN ÇAĞRI

Duruşma öncesinde çok sayıda kadın derneği, davanın takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.