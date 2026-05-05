Küresel mobilya sektöründeki daralma bir büyük şirketi daha etkiledi. Kanada merkezli eSolutions Furniture Group, finansal sorunlar nedeniyle üretim faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

78 yıllık geçmişe sahip şirketin, kısa süre içinde resmi iflas sürecine girmesi bekleniyor. Bestar, Bush Furniture ve Bush Business Furniture gibi markaları bünyesinde barındıran grubun bu kararı, sektördeki krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Şirketin mali yapısındaki bozulmada, artan işletme maliyetleri, yükselen gümrük tarifeleri ve satışlardaki düşüş belirleyici oldu. Özellikle 2026’nın ilk aylarında gelirlerde yaşanan gerileme, nakit akışını olumsuz etkiledi ve borçların çevrilmesini zorlaştırdı.

Üretim hatlarının tamamen durdurulmasıyla birlikte, stokların eritilmesine yönelik sınırlı satış süreci başlatıldı. Bu kapsamda çok sayıda çalışanın işten çıkarılması planlanırken, yalnızca süreci yönetmek üzere küçük bir ekibin görevine devam edeceği bildirildi.

Şirket yönetimi, borçların yapılandırılması için varlık satışını en olası seçenek olarak değerlendiriyor. Marka hakları ve üretim tesislerinin elden çıkarılması gündemdeyken, özellikle teminatsız alacaklıları belirsiz bir sürecin beklediği ifade ediliyor.