Yeniçağ Gazetesi
05 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem 'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama

'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama

Tarım arazilerinin "hobi bahçesi" adı altında betonlaşmasına yönelik tartışmalara Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sert bir çıkışla yanıt verdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 1

Bakan Yumaklı, "hobi bahçesi" alanlarının yasal statü tanınmayacağını açıklarken, gözler AK Parti içinde "oy kaygısıyla" bekletildiği iddia edilen yasal düzenlemeye çevrildi.

1 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 2

Türkiye genelinde tarım arazilerinin parsel parsel bölünerek üzerine prefabrik, konteyner veya betonarme yapılar yapıldığı iddia edilen "hobi bahçesi" modeline karşı devletin en üst kademesinden en net açıklama geldi.

2 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 3

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyunda uzun süredir tartışılan hobi bahçesi için tek bir tanım kullandı: "Kaçak yapı."

3 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 4

"YASAL STATÜ TANINMAYACAK"

Bakan Yumaklı, tarım arazilerinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, hobi bahçesi adı altındaki pazarlama faaliyetlerinin hukuki bir karşılığı olmadığını belirtti.

4 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 5

Yumaklı’nın “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” ifadesi, bir süredir siyasi hesaplarla rafa kaldırıldığı konuşulan yasal düzenlemeyi yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.

5 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 6

MEVZUAT NET: KONTEYNER KOYMAK BİLE SUÇ!

3194 sayılı İmar Kanunu ve mevcut tarım mevzuatı, bu alanlardaki yapılaşmaya dair herhangi bir tartışma payı bırakmıyor. Mevzuata göre tarım arazilerinin korunmasına yönelik yaptırımlar şöyle sıralanıyor:

6 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 7

KESİN BÖLÜNME YASAĞI

Tarım arazileri kesinlikle bölünemez ve yapılaşma amacıyla kullanılamaz.

7 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 8

KAÇAK STATÜSÜ

Resmi izin alınmadan inşa edilen betonarme, prefabrik veya konteyner fark etmeksizin tüm yapılar doğrudan "kaçak" sayılıyor.

8 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 9

YIKIM VE HAPİS YETKİSİ

Belediyeler ve İl Özel İdareleri bu yapılar hakkında yıkım kararı alma yetkisine sahipken; inşa edenlere ağır para cezalarının yanı sıra hapis cezasına varan adli yaptırımlar uygulanabiliyor.

9 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 10

AK PARTİ'DE "OY" FRENİ Mİ?

Bakanlık denetimleri sıkılaştırırken, hazırlanan kanun teklifinin Meclis’e gelme sürecindeki gecikme de dikkat çekti. AK Parti kulislerinde, hazırlanan ilk taslağın "seçmen tepkisi" ve "oy kaygısı" nedeniyle bekletildiği öne sürülüyor.

10 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 11

Hazırlanan ve bekletilen o taslak şu sert önlemleri öngörüyor:

"Hobi bahçesi" ismiyle yapılan tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin tamamen yasaklanması.

11 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 12

Arsa kooperatiflerinin tarım arazisi satın almasının engellenmesi.

12 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 13

Mevcut kaçak yapıların hızla yıkılması ve tarım arazilerinin hisselendirilerek fiilen bölünmesinin önlenmesi.

13 14
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama - Resim: 14

Bakan Yumaklı’nın Hobi bahçeleriyle ilgili bu yeni çıkışının ardından, bekletilen yasal düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro