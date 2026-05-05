Bakan Yumaklı, "hobi bahçesi" alanlarının yasal statü tanınmayacağını açıklarken, gözler AK Parti içinde "oy kaygısıyla" bekletildiği iddia edilen yasal düzenlemeye çevrildi.
'Hobi bahçesi' tartışmasına noktayı koydu: İbrahim Yumaklı'dan yeni açıklama
Tarım arazilerinin "hobi bahçesi" adı altında betonlaşmasına yönelik tartışmalara Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sert bir çıkışla yanıt verdi.Dilek Taşdemir
Türkiye genelinde tarım arazilerinin parsel parsel bölünerek üzerine prefabrik, konteyner veya betonarme yapılar yapıldığı iddia edilen "hobi bahçesi" modeline karşı devletin en üst kademesinden en net açıklama geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyunda uzun süredir tartışılan hobi bahçesi için tek bir tanım kullandı: "Kaçak yapı."
"YASAL STATÜ TANINMAYACAK"
Bakan Yumaklı, tarım arazilerinin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, hobi bahçesi adı altındaki pazarlama faaliyetlerinin hukuki bir karşılığı olmadığını belirtti.
Yumaklı’nın “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır” ifadesi, bir süredir siyasi hesaplarla rafa kaldırıldığı konuşulan yasal düzenlemeyi yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.
MEVZUAT NET: KONTEYNER KOYMAK BİLE SUÇ!
3194 sayılı İmar Kanunu ve mevcut tarım mevzuatı, bu alanlardaki yapılaşmaya dair herhangi bir tartışma payı bırakmıyor. Mevzuata göre tarım arazilerinin korunmasına yönelik yaptırımlar şöyle sıralanıyor:
KESİN BÖLÜNME YASAĞI
Tarım arazileri kesinlikle bölünemez ve yapılaşma amacıyla kullanılamaz.
KAÇAK STATÜSÜ
Resmi izin alınmadan inşa edilen betonarme, prefabrik veya konteyner fark etmeksizin tüm yapılar doğrudan "kaçak" sayılıyor.
YIKIM VE HAPİS YETKİSİ
Belediyeler ve İl Özel İdareleri bu yapılar hakkında yıkım kararı alma yetkisine sahipken; inşa edenlere ağır para cezalarının yanı sıra hapis cezasına varan adli yaptırımlar uygulanabiliyor.
AK PARTİ'DE "OY" FRENİ Mİ?
Bakanlık denetimleri sıkılaştırırken, hazırlanan kanun teklifinin Meclis’e gelme sürecindeki gecikme de dikkat çekti. AK Parti kulislerinde, hazırlanan ilk taslağın "seçmen tepkisi" ve "oy kaygısı" nedeniyle bekletildiği öne sürülüyor.
Hazırlanan ve bekletilen o taslak şu sert önlemleri öngörüyor:
"Hobi bahçesi" ismiyle yapılan tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinin tamamen yasaklanması.
Arsa kooperatiflerinin tarım arazisi satın almasının engellenmesi.
Mevcut kaçak yapıların hızla yıkılması ve tarım arazilerinin hisselendirilerek fiilen bölünmesinin önlenmesi.
Bakan Yumaklı’nın Hobi bahçeleriyle ilgili bu yeni çıkışının ardından, bekletilen yasal düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı merak konusu olmaya devam ediyor.