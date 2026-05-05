05 Mayıs 2026 Salı
888 bin TL mevduat faizi kazancı arttı: Bir banka fazla veriyor

888 bin TL mevduat faizin kazancı belli oldu. 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç bir asgari ücrete geldi.

Mevduat piyasasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 888 bin TL anaparası olan yatırımcılar için 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç rakamları belli oldu.

Paylaşılan güncel verilere göre bankalar, aylık bazda asgari ücretin çok üzerinde getiri imkanı sunuyor.

Mevduat faizlerinde en yüksek teklif Alternatif Bank’tan geldi. Bankanın VOV Hesap ürünü, yüzde 46,00 faiz oranıyla 32 günün sonunda yatırımcısına tam 29 bin 545 TL net kazanç sağlıyor.

Bankaların 32 Günlük Kazanç Karnesi:

Alternatif Bank (VOV Hesap): %46,00 faiz oranı ile 29.545 TL net kazanç ve 917.545 TL toplam tutar.

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 faiz oranı ile 28.903 TL net kazanç ve 916.903 TL toplam tutar.

Odea (Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 28.903 TL net kazanç ve 916.903 TL toplam tutar.

ON Dijital (ON Plus): %45,00 faiz oranı ile 28.903 TL net kazanç ve 916.903 TL toplam tutar.

ING (Turuncu Hesap): %45,00 faiz oranı ile 28.903 TL net kazanç ve 916.903 TL toplam tutar.

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,75 faiz oranı ile 28.100 TL net kazanç ve 916.100 TL toplam tutar.

Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 faiz oranı ile 27.618 TL net kazanç ve 915.618 TL toplam tutar.

Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %42,57 kâr payı oranı ile 27.342 TL net kazanç ve 915.342 TL toplam tutar.

Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %42,50 faiz oranı ile 27.297 TL net kazanç ve 915.297 TL toplam tutar.

ON Dijital (E-Mevduat): %42,50 faiz oranı ile 27.297 TL net kazanç ve 915.297 TL toplam tutar.

DenizBank (E-Mevduat): %42,25 faiz oranı ile 27.136 TL net kazanç ve 915.136 TL toplam tutar.

Akbank (Vadeli TL / Serbest Plus): %42,00 faiz oranı ile 26.976 TL net kazanç ve 914.976 TL toplam tutar.

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 faiz oranı ile 26.976 TL net kazanç ve 914.976 TL toplam tutar.

Getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 26.655 TL net kazanç ve 914.655 TL toplam tutar.

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %41,50 faiz oranı ile 26.655 TL net kazanç ve 914.655 TL toplam tutar.

N KOLAY (N Kolay Bono): %41,00 faiz oranı ile 26.333 TL net kazanç ve 914.333 TL toplam tutar.

Enpara (Vadeli Mevduat): %40,50 faiz oranı ile 26.012 TL net kazanç ve 914.012 TL toplam tutar.

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %39,50 faiz oranı ile 25.370 TL net kazanç ve 913.370 TL toplam tutar.

Garanti Portföy Temiz Enerji Fonu: Faiz yerine fon getirisi üzerinden yıllık %100,4 kazanç imkanı.

