Pazarda sınırlı bir düşüş yaşanırken, hafif ticari araç segmentindeki dikkat çekici yükseliş öne çıktı. Mart ayının ardından Nisan’da da yüksek satış temposu devam etti. Buna rağmen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 oranında geriledi.
Türkiye’de en çok tercih edilen araçlar belli oldu: SUV rüzgarı sürüyor
Otomotiv pazarı Nisan ayında da güçlü seyrini korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 100 bin barajını aşarak 104 bin 298 adede ulaştı.Derleyen: Cemile Kurel
Segment bazında bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Otomobil satışları yıllık bazda yüzde 6,12 azalarak 80 bin 182 adede düşerken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,94’lük güçlü bir artışla 24 bin 116 adede yükseldi.
Uzun vadeli ortalamalarla karşılaştırıldığında ise pazarın halen oldukça güçlü olduğu görülüyor.
Nisan ayı satışları, son 10 yılın ortalamasının yüzde 51,2 üzerine çıktı. Bu performans otomobilde yüzde 47,6, hafif ticari araçta ise yüzde 64,3 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk dört ayına ilişkin veriler ise daha temkinli bir tabloya işaret ediyor. Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adede geriledi. Bu süreçte otomobil satışları yüzde 5,93 düşüşle 290 bin 870 adede inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,83 artışla 78 bin 826 adede çıktı.
Araç tercihleri incelendiğinde SUV modellerin liderliği sürüyor. Yüzde 20 pazar payı ve 58 bin 32 adet satışla zirvede yer alan SUV’ları, yüzde 15,7 payla sedan modeller izledi. Hatchback araçlar ise üçüncü sırada konumlandı.
Yakıt türlerine göre dağılımda ise benzinli otomobiller yüzde 42,2 pay ve 122 bin 808 adet satışla ilk sırada yer aldı.
Hibrit araçlar yüzde 32,5 payla ikinci sırada bulunurken, elektrikli otomobiller yüzde 18,9’luk oranla dikkat çekici bir büyüme kaydetti.
Dizel araçların payı yüzde 6’ya gerilerken, otogazlı modeller yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.