05 Mayıs 2026 Salı
Meteoroloji tarih vererek 7 ili uyardı: Sıcaklık artıyor ama sağanak geliyor

Türkiye üzerinden Sibirya soğukları gitmeye başladı. Yarından itibaren sıcaklıklarda ciddi artışlar yaşanacak. Bugün hava durumu ise merak ediliyor. 5 Mayıs 2026 hava durumu şu şekilde…

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, geniş bir kesimde yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Özellikle İç Anadolu’nun doğusu ve Güney illerinde yaşayan vatandaşların yerel kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Bugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağıştan nasibini alacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağışların bazı bölgelerde şiddetini artıracağı konusunda kritik bir uyarı yayınladı. Şiddetli yağış beklenen bölgeler; İç Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman. Yerel kuvvetli yağışlar sebebiyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı hazırlıklı olunmalı; dere yataklarından uzak durulmalı.

Batı ve iç bölgelerde bahar havası hissedilmeye başlanıyor. Hava sıcaklıklarının bu bölgelerde 4 ila 6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişim öngörülmüyor. Kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte kar erimelerinin tetikleyebileceği heyelan ve su baskınlarına karşı bölge halkının ve sürücülerin azami dikkat göstermesi hayati önem taşıyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmininde ise sıcaklıkların 22 derecelere kadar çıktığı görülürken, yağışların Cumartesi günü tekrardan etkisini göstereceği belirtildi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

