Türkiye’yi sarsan Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümüyle gölgelenen istismar davasında yargılama devam ediyor. Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in, kendi kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Acı olay geçtiğimiz Mart ayında yaşandı. Küçük yaştayken Ayhan Şengüler tarafından istismara uğradığı ve ardından faille evlendirildiği belirtilen Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri Zeytinburnu sahilinde bulundu. Çelik, ölümünden önce adliye önünde nöbet tutarak "Başıma bir şey gelirse intihar süsü verilmesine izin vermeyin" diyerek yardım istemişti.

ADLİYE ÖNÜNDE ADALET NÖBETİ

Basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma için İstanbul Barosu, siyasi parti temsilcileri ve kadın hakları savunucuları adliyeye akın etti. Bir yıl önce kızının uğradığı istismarı yargıya taşıyan ve evladını korumak için hukuk mücadelesi başlatan Fatma Nur Çelik’in bıraktığı adalet bayrağını bugün dernekler ve avukatlar devraldı.