Kırklareli Yündalan köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köye ulaşmadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan Kızılcıkdere köyünde de anızlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Meydana gelen iki ayrı yangında yaklaşık 120 dekar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.