Günde 10 bin TL kazanç elde ediyorlar: 300 kişi hasada başladı

Çadırlarda kalan işçilerin elektrik ve su gibi yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eden Türe, kazanç durumuna ilişkin ise "5 kişilik bir ailenin burada geliri günlük 7 bin ile 10 bin lira arası değişiyor. O da çalışmasına bağlı tabii ki" bilgilerini verdi.